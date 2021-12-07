Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» рейса SU-1976 с 131 пассажиром на борту, следовавший из Москвы, не смог в 6:40 приземлиться в Ургенче из-за сильного тумана. Борт ушёл на запасной аэродром в Нукус, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Другой рейс — HY053 — авиакомпании Uzbekistan Airways ждёт вылета в Ургенч в Ташкенте. Согласно расписанию, борт должен был приземлиться в Ургенче в 8:20, однако там всё ещё туманно.

По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться к 11:00—11:30 . Видимость уже улучшилась с 200 м до 400 м. Приемлемая для совершения полётов видимость составляет не менее 800 м.

Туман также стал причиной задержки рейса HY091 из Ташкента в Андижан. Самолёт должен был вылететь в 08:30, однако из-за тумана в принимающем аэропорту до сих пор находится в Ташкенте. Предварительное время вылета борта — 12:00.