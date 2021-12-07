В преддверии Нового года девелопер FDG делает специальные предложения на покупку роскошных апартаментов сразу в трех жилых комплексах.

ЖК Manhattan

В премиальном ЖК Manhattan FDG предлагает приобрести квартиры со скидкой до 20% до конца 2021 года. Что касается уже запущенных в продажу квартир в luxury-башне Flatiron, то здесь девелопер дарит возможность купить шикарные апартаменты в рассрочку на 30 месяцев с оплатой по 22 млн сумов ежемесячно.

Взамен покупатель получает элитное жилье в сердце Ташкента — в роскошном Дархане — эксклюзивную планировку, передовые технологии, шикарный вид из окна и ощущение полного комфорта.





ЖК Parkent Plaza

Parkent Plaza — жилой комплекс с квартирами как комфорт-класса, так и элитными в премиальных башнях. В случае приобретения жилья мечты до конца 2021 года вы получите шикарный подарок — парковочное место на подземной стоянке стоимостью 65 млн сумов бесплатно. Но это не все акции в Parkent Plaza. На данный момент есть возможность приобрести квартиру мечты в беспроцентную рассрочку на 14 месяцев. Собственное комфортное жилье в развивающемся районе с насыщенной инфраструктурой, в непосредственной близости от центра Ташкента — это все про ЖК Parkent Plaza.





ЖК Riverside

Жилой комплекс для тех, кто ценит уединенние и природу, но в то же время без отрыва от насыщенной жизни Ташкента — Riverside — тоже не обходит вниманием новогодние праздники. При покупке квартиры в Riverside вы получаете удобное кладовое помещение в подарок. Никакого захламления, разбросанного спортивного инвентаря, надоевших детских игрушек и стройматериалов — ваша квартира останется только для комфортного проживания в чистоте и порядке. Акция действительна только до конца декабря 2021 года. А учитывая, что готовность комплекса — 90%, такую возможность не стоит упускать. Ведь период новоселья в этом комплексе начнется совсем скоро — в первой половине 2022 года.





First Development Group душевно поздравляет всех с наступающим праздником и предлагает выгодно воспользоваться новогодними предложениями.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−777−01−01, (+998) 78−150−55−11.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.

Адрес центрального офиса продаж FDG: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Сайт: fdg.uz

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