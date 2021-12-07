Новые ASUS VivoBook с OLED-экраном появились на рынке Узбекистана. На примере ASUS VivoBook 15 OLED (K513) бренд рассказал, чем примечательна линейка.



K513 — это ноутбук для тех, кто хочет получить универсальный, но в то же время подчеркивающий индивидуальность лэптоп средней ценовой категории. 15,6-дюймовый OLED-экран, эргономичная клавиатура, до 2 ТБ памяти, мощная конфигурация — это только часть отличительных способностей ноутбука. K513 станет надежным бизнес-партнером, отличным помощником в учебе и верным проводником в мире кино.

Лаконичность и мобильность

Как и все ноутбуки ASUS, новый K513 обладает собственной неповторимой эстетикой. Дизайнеры придали ему особый, профессиональный вид, который показывает, что владелец серьезно относится к своему делу.

Покупателям представлены три цвета ноутбука — бескомпромиссный черный, футуристический серебристый или статусный золотой. Новая модель K513 сможет подчеркнуть индивидуальность владельца.

ASUS VivoBook 15 OLED (K513) невероятно легок и компактен, учитывая большой 15,6-дюймовый экран. Толщина и вес составляют всего 17,9 мм и 1,7 кг соответственно. Ноутбук подойдет для тех, кто постоянно находятся в движении: его можно с легкостью поместить практически в любую сумку и не переживать, что к концу дня появится усталость от носки.

Но K513 — это определенно больше, чем просто стильный и компактный бизнес-ноутбук.





Подключение любой периферии

Производитель ASUS VivoBook 15 OLED оснастил его необходимым набором портов на все случаи жизни. Для быстрого обмена данными здесь предусмотрены USB 3.2 Gen1, выполненный в виде разъема Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0. Внешние мониторы или проекторы подключатся через видеовыход HDMI, а встроенный кардридер прочитает карты памяти microSD.

Для тех, кто хочет работать в многозадачном режиме и не терять эффективность, в K513 предусмотрена функция Link to MyASUS. С ее помощью ноутбук может напрямую связываться со смартфоном, дублировать экраны на обоих устройствах, использовать мобильный гаджет в качестве дополнительного дисплея, открывать файлы на двух экранах и многое другое.

Узнать обо всех преимуществах Link to MyASUS можно по ссылке.

Новый взгляд с OLED-экраном

Инженеры ASUS оснастили K513 15,6-дюймовой OLED-панелью.

OLED — это технология, в которой каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. За счет этого гаджеты с OLED-экраном имеют более высокое разрешение и качество изображений. Чаще всего технологию используют в топовых смартфонах и телевизорах. ASUS же стал одним из первых производителей, кто внедрил OLED-дисплей в ноутбуки среднего ценового сегмента.

У OLED-экрана ноутбука K513 есть множество ключевых преимуществ, которые оценит каждый. Впечатления от него особо приятны — яркие цвета, глубокий черный, отличные углы обзора и четкая передача мельчайших деталей изображения.

Более яркие и насыщенные цвета. Дисплей оптимально подходит как для творчества, так и для просмотра контента. Так, при просмотре фильмов и сериалов экран передает именно те цвета и атмосферу, которые задумал режиссер. Искушенные киноманы будут в восторге от цветопередачи и смогут насладиться фильмами даже с обилием темных сцен.

Истинный черный цвет. В OLED-панелях черный цвет достигается путем отключения пикселя. Там, где на обычном экране большинство привыкло видеть серую пелену, на OLED-экране будет четкое, контрастное изображение. Дисплей в K513 сертифицирован по стандарту DisplayHDR 600 True Black.





Сниженное энергопотребление. ЖК-экраны расходуют электричество всегда, поскольку подсветка необходима каждую секунду работы. Исходя из предыдущего пункта, OLED отключает использование ненужных пикселей, что позволяет тратить меньше энергии.

Четкость в динамике. Маленькое время отклика — важно не только для игр, где каждая миллисекунда решающая, но и для просмотра фильмов. Особую роль оно играет в динамичных сценах, движения которых не хочется упускать. В K513 время отклика составляет рекордные 0,2 мс. Это значит, что движущиеся объекты будут отображаться с повышенной четкостью, без размытого шлейфа и артефактов.

Меньше синего света. Как и любые другие гаджеты, ноутбуки излучают синий свет. И при длительном воздействии он влияет на сетчатку глаза и ухудшает качество сна. Но благодаря особым органическим материалам, которые использовались при производстве дисплея K513, ноутбук излучает на 70% меньше такого света. Такое преимущество экрана VivoBook 15 OLED (K513) подтверждается сертификатами агентств TÜV Rheinland и SGS.





Эргономичная клавиатура

Несмотря на то, что это тонкий и легкий ноутбук, в K513 инженеры смогли сделать клавиатуру с полной комплектацией. Они не стали отказываться от NumPad, которая так удобна для тех, кто часто работает с цифрами.

Что касается эргономичности, клавиатура K513 отличается продуманностью: глубина хода клавиш оптимальна и составляет 1,4 мм. Это значит, что рукам будет комфортно лежать на клавиатуре, и даже после восьмичасовой работы они не устанут от печатания.

Клавиатура довольно удобна для ежедневных задач: с ней комфортно работать в любое время суток. Она оснащена белой подсветкой с тремя вариантами яркости на выбор. Поэтому можно самостоятельно контролировать свечение в зависимости от освещения в помещении.

Также привлекает внимание и клавиша ввода. Она имеет желтую неоновую окантовку, которая не только выглядит интересно, но и хорошо подходит для визуальной ориентации. Для большего удобства на клавиатуре предусмотрена блокировка кнопки Fn. Она поможет использовать любую клавишу из функционального ряда без дополнительного нажатия.





Комфортный тачпад

Еще одно удобство K13 — комфортный в навигации по экрану размер тачпада. Он почти полностью кликабельный — не придется искать точку нажатия — и быстро реагирует на прикосновения. Это значит, что с ноутбуком будет комфортно работать без мыши откуда угодно — в транспорте, на диване, за обеденным столом.

Для большего комфорта инженеры ASUS внедрили в тачпад сканер отпечатков пальцев. С помощью него можно быстро авторизовываться в системе и не тратить время на ввод пароля — достаточно одного прикосновения.





Высокая производительность

Несмотря на свою компактность, ASUS VivoBook 15 OLED (K513) обладает мощной конфигурацией, достаточной для любых приложений. Ноутбук легко справляется с любыми ежедневными потребностями: работой в браузерах и редакторских программах, просмотром видео на YouTube, проведением видеоконференций. А сложный софт для графического редактирования — например, Photoshop — он открывает менее чем за 10 секунд. За такую производительность отвечает процессор Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA GeForce.

Высокая скорость работы K513 также обусловлена емкой оперативной памятью в 16 ГБ и двумя твердотельными накопителями: один — для быстрого запуска приложений, второй — для хранения больших объемов информации. В совокупности пользователь может хранить до 2 ТБ (SSD+HDD) любимых фильмов, фотографий со всех мероприятий, коллекций музыки и много другого.

Для улучшения производительности и увеличения времени автономной работы производитель использовал в K513 технологию интеллектуальной работы ASUS. Это комплекс высокоэффективной системы охлаждения и энергосберегающих функций. И включает в себя три режима работы ноутбука: скоростной, сбалансированный и тихий.

Скоростной режим — повышает производительность во время работы в тяжелых приложениях. За счет него можно справляться с задачами быстрее и не переживать о долгом открытии тяжелых программ.

В сбалансированном режиме K513 автоматически настраивает параметры производительности, охлаждения и энергопотребления под повседневные задачи. Такой вариант подходит для ежедневного использования, когда работать с энергозатратным софтом нужно не часто.

Тихий режим включает энергосберегающие настройки ноутбука и снижает уровень шума. Он поможет, когда остается мало заряда и нет возможности подключить K513 к питанию.





Эффективное охлаждение

Как и остальные модели новой серии VivoBook, K513 отличается эффективным охлаждением. Оно работает за счет оптимизированных компонентов: восьмимиллиметровой тепловой трубки и вентилятора IceBlades.

Крыльчатка вентилятора выполнена из 87 лопастей и изготовлена из жидкокристаллического полимера. За счет свойств этого материала крыльчатка легче и тоньше, чем у обычных вентиляторов. Сами лопасти тоже продуманы — у них специальная изогнутая форма.

В совокупности такая конструкция усиливает поток воздуха. А это значит, что ноутбук не будет перегреваться, уменьшится уровень шума и увеличится срок службы.

Кому подойдет

Учащимся школ и университетов. K513 не займет много места, он легко поместится в рюкзак — с ним будет комфортно добираться до учебы на общественном транспорте. А большое количество разных портов помогут проводить презентации на занятиях и скачивать файлы со сторонних накопителей.

Офисным работникам. С K513 у владельца не будут уставать руки и портиться зрения за счет эргономичной клавиатуры и OLED-экрана со сниженным излучением синего света. Это в свою очередь повысит продуктивность сотрудника. А функция Link to MyASUS поможет эффективно проводить встречи с клиентами компании и работать в многофункциональном режиме.

Любителям смотреть фильмы и сериалы. С большим 15,6-дюймовым экраном не понадобится дополнительный монитор. Новинки кинематографа на K513 можно смотреть где угодно: отдыхая на кровати после трудового дня, наслаждаясь свежим воздухом в солнечную погоду, находясь в дороге на учебу или работу. С OLED-дисплеем заниматься любимым делом комфортно в любых условиях.

Подробную информацию о технических характеристиках можно узнать по ссылке.

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