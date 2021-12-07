Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 декабря принял Джумахона Гиёсова, завершающего свою миссию в качестве директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе встречи Абдулазиз Камилов вновь обратил внимание на тему поддержки Афганистана.

«По ситуации в Афганистане на сегодняшний день пора переходить от слов к делу, — заявил он. — Наступает зима и жизненно необходимо оказать реальную помощь афганскому народу в целях предотвращения гуманитарной катастрофы, следствием которой может стать дестабилизация обстановки в стране».

На встрече также отмечалось, что в Узбекистане придают большое значение деятельности РАТС, которая является основным органом ШОС по обеспечению взаимодействия государств-членов Организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

С 1 января 2022 года пост директора исполкома РАТС ШОС займет представитель Узбекистана Руслан Мирзаев.