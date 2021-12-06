На базе Термезского филиала Ташкентского государственного технического университета создаётся Термезский инженерно-технологический институт. Соответствующеt постановление 3 декабря подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Все студенты филиала продолжат обучение по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры. Выпускники нынешнего учебного года получат диплом института.

Основное направление работы института — подготовка специалистов со знаниями в области современных технологий, исходя из потребностей отечественного производства, промышленных предприятий, геологической и горнодобывающей отраслей.

В институте будет сформирована учебная и научно-лабораторная база для выполнения прикладных научно-исследовательских работ, оснащенная технологическим оборудованием.

В институте будут проводиться научно-исследовательские работы, планируется реализация инновационных проектов и коммерциализация результатов исследований. Для реализации инновационных идей студентов будут привлекаться гранты.