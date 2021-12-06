В метрополитене Ташкента в часы пик будут сокращены интервалы движения поездов по всем направлениям путём увеличения количества составов. Такое поручение 3 декабря на встрече с главами составных структур дал начальник столичного метро Рахманбек Усманов.

Помимо увеличения частоты движения он также поручил изучить расписание поездов и улучшить обслуживание пассажиров для предотвращения их скопления.

Специалисты также должны будут, не влияя на основную работу Чиланзарского электродепо, провести технический осмотр всех составов, выявить дефекты и неисправности у поездов.

Должна быть подготовлена и аналитическая статистика о зарегистрированных за последние шесть месяцев случаях снятия поездов метрополитена с рельсов из-за технических неисправностей, говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» писала, что на двух линиях Ташкентского метрополитена с 30 августа сократится время ожидания состава. Для этого в столицу в августе и октябре были доставлены 40 новых вагонов метро, из них сформированы 10 поездов в четырёхвагонном исполнении.