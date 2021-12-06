Сегодня, 6 декабря, в Узбекистан было доставлено 301860 доз вакцины Pfizer для борьбы с COVID-19, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства посольства США в Ташкенте.

Эта партия вакцины Pfizer является частью пожертвования правительством США 1,1 миллиарда вакцин против коронавируса для всего мира через Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX).

Это пожертвование дополняет более чем 5,3 миллиона доз вакцин, произведенных в США, которые Соединенные Штаты поставили в Узбекистан несколькими партиями с июля 2021 года. COVAX также предоставил Узбекистану около 2,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, что было частично профинансировано правительством США.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) недавно выделило Узбекистану экстренную помощь в связи с COVID-19 в размере 2,5 млн долларов. С учетом этой помощи правительство США через USAID и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выделило более 16 млн долларов на борьбу с COVID-19 в Узбекистане.