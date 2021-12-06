Сегодня, 6 декабря, по территории Узбекистана ожидается сухая и умеренно теплая погода с температурой воздуха +9…+14 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Во вторник и среду по территории Казахстана будет проходить вторжение, которое повлияет лишь на температурный фон в Узбекистане. В эти дни эти значения сохранятся в тех же пределах: ночью 0…+5 градусов, днем — +9…+14.

В четверг и пятницу ожидается вынос теплого воздуха с зарубежного юга. Температура воздуха ночью будет в пределах 0…+5, местами до -2 градусов, днем повысится до +15…+17 градусов.

Усиление ветра до 15−20м/с возможно 8 декабря по северным районам, а 9−10 декабря по остальной территории Узбекистана.

Кроме того, возможен туман, прогнозируют синоптики.