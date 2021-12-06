Приобретение недвижимости — это важное решение, к которому стоит подойти тщательно, оценив преимущества будущего дома. Стоит рассматривать жилой комплекс как целостное пространство, которое будет отвечать всем необходимым требованиям.

До конца 2021 года компания Dream City Development предлагает приобрести квартиры в масштабном жилом комплексе Boulevard на выгодных условиях рассрочки сроком 18 месяцев.





Жилой комплекс Boulevard в Tashkent City — это 11 га готового современного городского квартала. Здесь учтены важные детали, которые составляют комфортное проживание: расположение в центре столицы, функциональные планировки, которые можно оборудовать по собственному желанию, огромный подземный паркинг, благоустроенная и свободная от проезда автомобилей территория, грандиозный фонтан на центральной площади, закрытые внутренние дворы, шопинг-авеню на первых этажах.

ЖК Boulevard располагает современными апартаментами от 46 до 116 кв. м. Каждая квартира индивидуальна: вид из окна, планировка, высота потолков, фасад дома, внутренний двор.





В ЖК Boulevard внутренний двор — это частная территория резидентов, где созданы необходимые условия для отдыха. На внутренней территории домов обеспечена максимальная безопасность жильцов, в особенности детей, которые играют на площадке. Система видеонаблюдения, карты резидентов и пункты охраны помогают контролировать порядок на территории и избежать визитов посторонних.

Подробнее ознакомиться с актуальными предложениями помогут консультанты в офисе продаж Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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