3 декабря в Ташкенте под эгидой Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии состоялось инаугурационное заседание Дискуссионного клуба женщин-предпринимателей стран региона. Мероприятие было организовано Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана и Программой развития ООН совместно с Центральноазиатской программой «Женщины в бизнесе» Европейского банка реконструкции и развития, спонсируемой Инициативой финансирования женщин предпринимателей (We-Fi).

Как говорится в пресс-релизе организаторов, дискуссионный клуб создан с целью содействия регулярному обмену мнениями и наилучшей практикой в сфере женского предпринимательства, обсуждению актуальных вопросов развития бизнеса, региональной торговли, привлечения инвестиций, а также налаживанию деловых контактов между женщинами-предпринимателями стран Центральной Азии. Клуб также нацелен на взаимное обучение инновационным бизнес-моделям и поддержку лучших практических решений для развития женского предпринимательства.

Директор Регионального бюро ПРООН для Европы и стран СНГ Мирьяна Сполярич Эггер подчеркнула, что дискуссионный клуб является отличной инициативой для изучения приоритетов в развитии женского предпринимательства, определения насущных проблем и поиска совместных решений.

Глава Сената Узбекистана и председатель Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзила Нарбаева отметила важность создания дискуссионного клуба в качестве первой в истории Центральной Азии региональной площадки, объединяющей деловых женщин, представителей правительств и парламентов, а также международных партнёров.

В рамках мероприятия были обсуждены приоритеты развития женского предпринимательства в странах региона и роль правительств в содействии расширению экономических прав и возможностей женщин. Представители женского бизнеса поделились взглядами и мнениями о влиянии правовой среды на их повседневную деятельность, путей решения возникающих вопросов.

Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии — неформальная коалиция, запущенная в декабре 2020 года на первой встрече женщин-лидеров стран региона. В диалоге представлены Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В первый год в нём председательствует Узбекистан.