Агентство по защите прав потребителей прокомментировало многочисленные сообщения владельцев пластиковых карт о внезапном и несанкционированном списании с них денежных средств.

Об этом, в частности, писали в Facebook-группе «Потребитель.уз» и одноименном Telegram-канале.

Агентство сообщило, что направило банку запрос о том, по какой причине и на основании каких нормативно-правовых актов было произведено списание денежных средств без уведомления и согласия владельцев карт.

Кроме того, Агентство по защите прав потребителей напомнило, в каких случаях со счета клиента банка могут списываться деньги. Клиент должен дать соответствующее распоряжение (статья 783 Гражданского кодекса Узбекистана). Без него списание денег со счета допускается по решению суда, «а также в иных случаях», установленных законом либо предусмотренных договором между банком и клиентом.

В случаях необоснованного списания средств со счета банк обязан по требованию клиента незамедлительно зачислить соответствующую сумму на счет.

Банк обязан также уплатить на необоснованно списанную сумму проценты и возместить убытки в соответствии со статьей 327 ГК. Банк несет такую же ответственность за несвоевременную выдачу средств со счета и несвоевременное выполнение распоряжений клиента о перечислении средств со счета, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению клиента в любое время (статья 788 ГК).

В агентстве считают, что в случае с несогласованными списаниями, имевшими место в начале декабря, нарушены требования закона «О защите прав потребителей» (статья 6): изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им товарах (работах, услугах), (статья 19) исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, объеме и качестве, установленные правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором.

По итогам изучения будет представлена более подробная информация, говорится в сообщении.