18 декабря Almaty Management University приглашает всех предпринимателей, бизнесменов, ТОП-менеджеров компаний и руководителей посетить мероприятие AlmaU MBA TOUR, приуроченное к 25-летию программ МВА, и окунуться в атмосферу настоящего бизнес-образования.

AlmaU является международно-признанным университетом в сфере бизнес-образования:

единственный вуз на территории Центральной Азии обладатель одной из престижных аккредитаций АМВА, Великобритания;

программы МВА AlmaU вошли в ТОП-200 QS World University Rankings: Global MBA Rankings 2021 и и в топ-25 бизнес-школ Азии;

пятое место в Центральной Азии по версии Eduniversal Ranking Best Masters 2021.

Среди основных достижений университета — признание международных организаций, таких как CEEMAN, Eduniversal, Business Graduates Association (BGA) и других.

Дата мероприятия: 18 декабря.

Время: 9:00.

Место: ул. Университетская, ½, Министерство инновационного развития.

Ориентир: станция метро «Беруни».

За один день слушатели смогут пройти три тренинга от экспертов международного уровня:

«Reborn: Перерождение лидеров». Руслан Калимуллин — управляющий партнер в Казахстане и Центральной Азии IRC Global Executive Search Partners, сертифицированный коуч Erickson University, лучший преподаватель MBA 2013 и 2015 AlmaU. «Инновации в маркетинге для роста продаж». Тимур Сабитов — президент Казахстанской федерации маркетинга, рекламы и PR, сертифицированный тренер Нидерландского института маркетинга (NIMA), тренер Sheffield Business School (Англия). «Работа с клиентами. Управление качеством». Акмарал Алталиева — сертифицированный коуч (ACSTH), стипендиат программы Фулбрайт (США), сертифицированный тренер Института Кена Бланшара (США) и Everything DISC Co.

Спикеры затронут аспекты, которые напрямую влияют на развитие личностных и профессиональных компетенций и масштабирование бизнеса. Участники смогут разобрать живые кейсы, расширить круг знакомств и поделиться собственным опытом.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(+998) 90−920−40−83, (+998) 90−391−50−22, (+998) 90−813−99−66.

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