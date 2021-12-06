4 декабря один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана АКБ «Агробанк» объявил о ребрендинге. Презентация прошла в выставочном павильоне «УзЭкспоЦентра» в Ташкенте.

Стремительные изменения в финансово-банковской системе страны за последние пять лет дали новый виток развития «Агробанку». За этот период резко увеличилась база капитализации, расширились возможности для привлечения местных и зарубежных ресурсов, активного кредитования отраслей экономики.





Согласно Стратегии реформирования банковской системы республики, деятельность АКБ «Агробанк» направлена на поддержку государством малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей посредством кредитования, обслуживания населения в регионах и финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства.

Для планомерной реализации процесса трансформации в этом направлении совместно с Азиатским банком развития и KPMG была разработана долгосрочная стратегия развития банка.





На основе этой стратегии было разработано новое позиционирование бренда в сотрудничестве с ведущими маркетологами. Так, «Агробанк» впредь будет осуществлять свои маркетинговые коммуникации как обычный банк для обычных людей.

Продукты ребрендинга разрабатывались совместно со студией Артемия Лебедева (Россия) и локальными дизайнерами.





В частности, были созданы новый логотип, элементы рисунка (паттерна), новый облик зала обслуживания клиентов в отделениях, сайт банка, мобильное приложение, дополнительные элементы, индивидуальный шрифт.

Нововведения отличаются своей простотой и выполнены в корпоративном зеленом цвете «Агробанка». Чтобы минимизировать затраты на внешнюю трансформацию, обновление интерьеров пройдет в три этапа с плановым косметическим ремонтом филиалов.





В презентации также были представлены элементы создаваемой экосистемы по двум направлениям деятельности банка: реализация государственных программ и бизнес.

Каждый из них ориентирован на цифровизацию, создание торговых площадок (маркетплейса) и расширение инструментов онлайн-обслуживания клиентов. В основе стратегии развития банковских продуктов лежат интересы клиентов и их потребности. В частности, обозначены следующие направления экосистемы:

Торговая онлайн-платформа Chakana.uz — широкий выбор смартфонов, компьютеров, офисной и бытовой техники. Клиенты «Агробанка» могут оформить кредит в считанные минуты;

Школа фермеров — образовательный проект, который дает теоретические и практические знания в области разведения скота и птицы, овощеводства, садоводства, финансов и правовой грамотности;

Agrobooks — сборник инструкций по сельскому хозяйству;

«Смарт-офис» — автоматизированный центр самообслуживания клиентов;

AgroZamin — платформа для купли-продажи сельскохозяйственных товаров и услуг;

AgroFinansLizing — предоставление лизинговых услуг для юридических лиц;

LeaderFinance — брокерская контора, оказывающая полный спектр услуг на рынке ценных бумаг;

«Agrolab» — биолаборатория по защите растений.





АКБ «Агробанк» — один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана, имеющий 170 отделений, 146 центров банковского обслуживания и сеть из 498 круглосуточных автоматизированных отделений.

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