4 декабря 28-летняя женщина упала с лестницы на четвёртом этаже в здании факультета истории Андижанского государственного университета. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В сообщении говорится, что родственница одного из студентов пришла в вуз на собрание родителей студентов второго курса. В здании, где идёт ремонт, отсутствовали перила лестниц. Женщина пользовалась телефоном и по неосторожности упала вниз. Она получила тяжёлые телесные повреждения.

В отношении должностных лиц компании S.Haus, осуществляющей ремонт, возбуждено уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса («Нарушение правил охраны труда»). Следственный отдел при УКД ОВД города Андижана ведёт следственные действия.