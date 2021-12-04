Предновогодний месяц — время для приятных сюрпризов и радующих подарков. Именно поэтому в индустриальном бизнес-парке Tashkent INDEX стартовала выгодная акция на покупку помещений под производство, магазины и точки общественного питания. Предприниматели могут выбрать один из двух вариантов рассрочки:
- рассрочка на 18 месяцев без предоплаты;
- рассрочка на 36 месяцев с предоплатой 15%.
Также в рамках акции предусмотрены дополнительные персональные скидки. Информацию о размерах скидки можно получить непосредственно у менеджеров офиса продаж Tashkent INDEX.
Ход строительства Tashkent INDEX
Строительство Tashkent INDEX продолжается быстрыми темпами. Сейчас завершаются работы по возведению нескольких производственных и коммерческих блоков, гостиницы, экспоцентра, а также блока R3 с помещениями под точки общественного питания.
Возведение остальных объектов продолжается в соответствии с планом. Подробно с ходом работ можно ознакомиться в видео.
Широкие возможности для предпринимательской деятельности
В Tashkent INDEX создаются все условия для производства, торговли, экспорта продукции и ведения малого бизнеса.
Покупая помещения в индустриальном бизнес-парке, собственники бизнеса получают в свое распоряжение развитую инфраструктуру, большой поток посетителей со всех регионов Узбекистана, услуги логистического центра для отправки и приема товаров, возможность проведения выгодных переговоров и прочие перспективы для процветания дела.
Теперь ко всем преимуществам Tashkent INDEX добавилась еще и возможность выгодной покупки в рассрочку.
Акция продлится до 31 декабря. Не стоит упускать шанс приобрести собственные производственные и коммерческие помещения на оптимальных условиях.
Подробную информацию об условиях акции и размере скидок можно получить в офисе продаж Mimar Development и по телефону информационного центра.
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.
Телефон информационного центра: (+998) 55−900−99−99.
Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.
Ориентир: Сергелийская ярмарка.
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