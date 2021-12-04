Предновогодний месяц — время для приятных сюрпризов и радующих подарков. Именно поэтому в индустриальном бизнес-парке Tashkent INDEX стартовала выгодная акция на покупку помещений под производство, магазины и точки общественного питания. Предприниматели могут выбрать один из двух вариантов рассрочки:

рассрочка на 18 месяцев без предоплаты;

рассрочка на 36 месяцев с предоплатой 15%.





Также в рамках акции предусмотрены дополнительные персональные скидки. Информацию о размерах скидки можно получить непосредственно у менеджеров офиса продаж Tashkent INDEX.

Ход строительства Tashkent INDEX

Строительство Tashkent INDEX продолжается быстрыми темпами. Сейчас завершаются работы по возведению нескольких производственных и коммерческих блоков, гостиницы, экспоцентра, а также блока R3 с помещениями под точки общественного питания.





Возведение остальных объектов продолжается в соответствии с планом. Подробно с ходом работ можно ознакомиться в видео.

Широкие возможности для предпринимательской деятельности

В Tashkent INDEX создаются все условия для производства, торговли, экспорта продукции и ведения малого бизнеса.

Покупая помещения в индустриальном бизнес-парке, собственники бизнеса получают в свое распоряжение развитую инфраструктуру, большой поток посетителей со всех регионов Узбекистана, услуги логистического центра для отправки и приема товаров, возможность проведения выгодных переговоров и прочие перспективы для процветания дела.

Теперь ко всем преимуществам Tashkent INDEX добавилась еще и возможность выгодной покупки в рассрочку.

Акция продлится до 31 декабря. Не стоит упускать шанс приобрести собственные производственные и коммерческие помещения на оптимальных условиях.





Подробную информацию об условиях акции и размере скидок можно получить в офисе продаж Mimar Development и по телефону информационного центра.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Телефон информационного центра: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

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