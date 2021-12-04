Елисейские поля в Париже, Оксфорд-стрит в Лондоне, Пятая авеню в Нью-Йорке, Истикляль в Стамбуле, Арбат в Москве — это известные многим достопримечательности крупных городов мира. Прогулки по этим улицам — это обязательный пункт для каждого туриста. Вдоль этих знаменитых аллей располагаются бутики, кафе, рестораны, кондитерские, магазины и офисы известных брендов. Так и формируются шопинг-авеню. В центре Ташкента тоже реализовано подобное пространство.





Шопинг-авеню Boulevard — это грандиозная по масштабам торговая зона протяженностью 3 км, что на сегодняшний день является одним из крупных в Ташкенте проектов street-retail shopping. Она располагается на территории жилого комплекса Boulevard в международном деловом центре Tashkent City. Это территория для прогулок, шопинга и досуга в сердце Ташкента, где каждый день царит атмосфера яркого и современного городского квартала.

Коммерческая площадь включает в себя 21,5 тысячи кв. м — это более 150 тщательно спроектированных помещений. Ритейл-зоны, расположеные на первых этажах уже построенного жилого комплекса, располагают панорамными витринами, которые открывают хороший обзор на интерьер и продукцию внутри помещения. Преимуществом также является высота потолков, которая варьируется от 5,2 до 7 м. Это дает возможность оборудовать двухуровневое помещение.





Для владельцев помещений есть подразделение, которое помогает найти арендатора и развивать арендный бизнес. На сегодняшний день на шопинг-авеню Boulevard также доступно несколько вариантов помещений для покупки площадью от 121 до 208 кв. м.

На территории шопинг-авеню проводятся яркие мероприятия, царит неповторимая атмосфера, что привлекает огромное количество посетителей. Ежедневно прогуляться по шопинг-авеню приходя около 3000 человек. Коммерческий потенциал будет только расти: тысячи резидентов жилого комплекса, туристов, посетителей парка.

Подробнее ознакомиться с актуальными предложениями помогут консультанты в офисе продаж Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Телефоны арендного подразделения: (+998) 99−113−84−44, (+998) 99−434−24−44.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.