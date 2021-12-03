Утром 3 декабря из-за неполадок в энергоснабжении гидросооружения «Кадырия», обеспечивающем питьевой водой основную часть населения столицы, произошел сбой в работе насосных агрегатов, сообщила пресс-служба «Тошкент шаҳар сув таъминоти».

В результате этого в нескольких районах Ташкента наблюдались перебои с подачей холодной воды. В настоящее время неполадки электроснабжения устранены, принимаются оперативные меры по восстановлению гидравлического режима работы питьевой воды.

В ближайшее время в Ташкенте подача воды вернётся к норме, говорится в сообщении.