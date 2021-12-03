Бизнес-омбудсман начал изучать открытое обращение сообщества бухгалтеров Узбекистана о проблемах, связанных с цифровизацией процессов налогового администрирования. Об этом говорится в сообщении офиса бизнес-омбудсмана.

В обращении говорится, что совершенствование налогового администрирования должно предусматривать создание благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов, а также наладить оказание в налоговых органах современных сервисно-ориентированных налоговых услуг с автоматизацией процессов налогообложения. Однако на практике наблюдаются «огромные трудности, которые влекут за собой не только финансовые потери, но и репутационные».

«По нашему мнению, ряд мероприятий, проводимых для целей автоматизации процессов налогообложения, не только не проработан технически, но и законодательно не содержат достаточно понятных регламентов. А в некоторых случаях противоречат действующему законодательству», — говорится в обращении.

В нём перечисляется ряд примеров:

1. Указом президента от 29 июня 2018 года была утверждена Концепция совершенствования налоговой политики, основными направлениями которой обозначены упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий в нормативно-правовых актах, усиление защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков, а также обеспечение стабильности налогового законодательства и прямого действия норм Налогового кодекса. Но за три года налоговое законодательство, помимо НК, пополнилось большим количеством подзаконных актов, которые существенно усложняют его применение или вовсе не соответствуют НК. В постановлении правительства №595 от 22 сентября 2021 года плательщикам НДС вменяют обязательства постановки на учёт в информационной системе налоговых органов «E-aktiv» объектов налогообложения (нематериальных активов, основных средств и товарно-материальных запасов), а также регистрацию всех учётных операций, связанных с их движением. НК не содержат подобных норм и правил. Использование системы также «E-aktiv» вменяется при полном отсутствии методологии учёта и регламента применения полученных данных. Сроки внедрения системы бухгалтеры считают абсолютно не обоснованными.

2. При формировании платёжного получения через персональный кабинет налогоплательщика в последний день оплаты налога, что не противоречит НК, платежи в уполномоченный банк поступают с опозданием (на следующий день), что приводит фактически к нарушению сроков оплаты и производится начисление пени. При этом доказать отсутствие вины налогоплательщика практически невозможно, говорится в обращении.

В соответствии с ПКМ №249 от 28 апреля 2021 года были внесены изменения в формы счетов-фактур по идентификации и отражению штрих-кодов по единому электронному национальному каталогу продукции (товаров и услуг) (ИКПУ). Эксперимент по внедрению ИКПУ в виде 10-значного кода, затем 5-значного и, наконец 17-значного, проводится с декабря 2020 года. При внедрении 17-значного кода для применения в счетах-фактурах не было введено ограничение на единицы измерения, которое ГНК в одностороннем порядке установил 23 ноября 2021 года для всех хозяйствующих субъектов без предварительного сообщения и предоставления возможности (периода) адаптировать номенклатуру каждого хозсубъекта к данным ограничениям).

Более того, в ПКМ №249 Классификатор ИКП утверждён на уровне классов товаров (работ, услуг), что, в свою очередь, подразумевает его дальнейшее формирование. Но порядка ведения классификатора до сих пор нет, как и нет понимания того, на каком этапе закончатся эксперименты со справочником ИКПУ, приводящие к остановке процесса реализации товаров (работ, услуг) подавляющего большинства хозсубъектов, утверждается в обращении.

3. Приложением №1 к ПКМ №1 от 7 января 2021 года утверждено Положение о порядке управления налоговыми рисками, выявления налогоплательщиков (налоговых агентов), имеющих налоговые риски, и их сегментации по уровням налогового риска. Пунктом 9 положения обозначены восемь критериев уровня налогового риска, которые не являются конфиденциальными. Но в персональном кабинете их гораздо больше. «Такой „конфиденциальный“ критерий приводит, на самом деле, к введению необоснованных, на наш взгляд, критериев, которые через присвоение на их основе высокого уровня налогового риска влекут за собой большие финансовые последствия для предприятий (ограничение зачёта ранее уплаченного НДС при приобретении товаров (работ услуг), а также репутационные в виде отказа от ведения деятельности с таким „рисковым“ налогоплательщиком», — отмечается в обращении.

В обращении перечислены и другие проблемы, а также ряд предложений к Государственному налоговому комитету.

«Предпринимаемые меры по совершенствованию налогового администрирования с целью уклонения от уплаты налогов являются для всех наиважнейшей задачей: как для государства, так и для бизнеса. Автоматизированные процессы призваны, в том числе, решать эти задачи в соответствии с действующим законодательством. Именно оно призвано регулировать должным образом этот процесс и именно его исполнение всеми участниками данного процесса (регулирующими и контролирующими органами, а также налогоплательщиками) направлено на достижение качественного результата», — подчеркивается в обращении сообщества бухгалтеров.

Заявление ГНК

В четверг ГНК опубликовал заявление, в котором говорится: «В связи с одновременной подготовкой к внедрению нескольких информационно-аналитических систем у субъектов предпринимательства возникают опасения в связи со сжатыми сроками их внедрения, а также имеющимися в системах недоработках. Сообщаем, что все информационно-аналитические системы будут запускаться поэтапно, с учётом их отработки с целевыми группами и представителями отраслей экономики (в том числе малого бизнеса и частного предпринимательства)».

По системе «E-aktiv» на сегодняшний день разработана модель программы. На первом этапе она будет направлена исключительно на учёт входящих и исходящих потоков товаров (автоматически на основе ЭСФ и ГТД).

«По ИКПУ привязка единиц измерений стартует с 10 января поэтапно по группам товаров (услуг) только после результатов обсуждения с участниками рынка», — заявили в ГНК.

В связи с возникшими трудностями по выставлению ЭСФ срок выставления ЭСФ за ноябрь продлен до 20 декабря, отметили в комитете.