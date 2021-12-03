АКБ «Узпромстройбанк» получил официальное признание соответствия международным стандартам профессионального развития специалистов в области финансов, учета и аудита ACCA. Сертификат придает банку статус ответственного работодателя, ценящего профессионализм и уделяющего первостепенное внимание развитию потенциала своих сотрудников.

«Стоит отметить, что АКБ „Узпромстройбанк“ первый и на сегодняшний день единственный банк в Центральной Азии, получивший статус аккредитованного ACCA работодателя. Ни для кого не секрет, что лучший актив, которым располагают организации — это человеческие ресурсы. Понимая это, мы будем стремиться отбирать и развивать лучшие кадры на рынке Узбекистана. Банк позиционирует себя как работодатель, обеспечивающий наивысший уровень поддержки и помощи членам ассоциации АCCA. Полученный нами сертификат тому подтверждение», — отметил директор департамента бухгалтерского учета и финансового менеджмента Ойбек Вохидов.

Преимущество для банка от получения статуса аккредитованного ACCA работодателя заключается в возможности привлекать на работу квалифицированных специалистов на местном и зарубежных рынках, и как следствие — дальнейшее стабильное развитие бизнеса. Студенты ACCA, являющиеся сотрудниками «Узпромстройбанка», будут освобождены от требований PER (требование практического опыта). Это поможет им получить членство в ACCA с меньшими временными затратами.

АКБ «Узпромстройбанк» будет продолжать свое сотрудничество с Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

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