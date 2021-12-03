Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5−6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На переговорах президентов в Нур-Султане будут рассмотрены «пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства между двумя братскими странами», говорится в сообщении.

«В повестку дня включены актуальные вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов кооперации в разных отраслях экономики, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена», — отметили в пресс-службе президента.

Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.

По итогам саммита планируется подписание «солидного пакета» двусторонних документов.

В преддверии визита в Нур-Султане пройдёт бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей двух стран.

Отметим, что это будет первый государственный визит президента Узбекистана после его переизбрания на этот пост в октябре.