В Берлине 2 декабря прошла торжественная церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель «Большая вечерняя заря», сообщило Deutsche Welle.

Из-за ковидных ограничений церемонию провели в ограниченном формате, на ней присутствовали около 200 человек, в том числе — 52 человека, занимавших посты министров в правительствах, которые возглавляла за 16 лет правления Ангела Меркель.





По ее словам, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия. Ангела Меркель ещё раз поблагодарила всех, кто оказывал помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается. «Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придёт мне в голову», — сказала она, отвечая на вопрос о дальнейших планах.





Военный церемониальный акт проводов «Большая вечерняя заря» считается высшей данью уважения, которую вооружённые силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Помимо федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их ухода с постов.

Традиция восходит к XVI веку. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн, и марш, по традиции зажигаются факелы.