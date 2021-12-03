В Каттакурганском районном суде по уголовным делам Самаркандской области 3 декабря завершилось рассмотрение уголовного дела, возбуждённого по факту смерти первого заместителя начальника государственной налоговой инспекции района Азиза Ахмедова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Мужчина скончался 10 июня при задержании сотрудниками дорожно-патрульной службы. Правозащитник Абдурахмон Ташанов утверждал, что инспекторы применяли силу, а в МВД указывали, что задержанный был в состоянии сильного опьянения, и что его здоровье резко ухудшилось во время попытки посадить его в машину. В Генеральной прокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по статье о превышении власти или должностных полномочий.

По данным Верховного суда, обвиняемыми по делу были М. Кучкаров (1987 года рождения, работал начальником отделения безопасности дорожного движения ОВД Каттакурганского района) и Ш. Рахимбердиев (1990 года рождения, занимал должность старшего инспектора 4-отряда УБДД УВД Самаркандской области).

Открытое судебное заседание проходило под председательством судьи Кушрабатского района И. Гулямова. Решением суда Кучкаров и Рахимбердиев признаны виновными по части 1 статьи 102 (причинение смерти по неосторожности) и части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса.

Каждый из них приговорён к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы в адресной колонии с запретом на работу в органах внутренних дел в течение 2 лет.