С 1 декабря в Узбекистане установлены новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива). Они утверждены постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета.

Новые минимальные цены за 1 литр готовой продукции

(оптово-отпускная цена производителя / розничная цена)

вино — 12000 / 14200 (ранее — 11200 / 13200);

коньяк — 48200 / 57800 (41200 / 49400);

водка и прочая алкогольная продукция — 30200 / 36200 (28600 / 34400).

До этого минимальные цены на алкоголь повышались в марте текущего года.