Новогодняя елка
в парке Tashkent City
Расположена в центре парка, переливается яркими огнями и видна из каждого ресторана
Ярмарка меда
в парке Anhor
На выставке будет представлено более ста видов меда со всех городов Узбекистана
Выставка-ярмарка Craft fair Tashkent 2021
Мастера представят на выставке работы декоративно-прикладного искусства
Выставка Дилором Мамедовой «Дух родной земли»
Работы художницы посвящены родному краю, самобытной и яркой культуре Узбекистана
Выставка Сардора Эркинова — Sevaman
В экспозиции работы, поднимающие темы свободы, культуры, роль женщины в обществе
Творческие
мастер-классы
в «Мастерской»
Можно посетить мастер-классы «Роспись елочных игрушек», «Картина золотом» и арт-вечер
Мастер-классы
в рамках Craft spfair Tashkent 2021
Участники смогут посетить занятие по национальной вышивке, керамике и другое