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4 и 5 декабря
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
4 и 5 декабря
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
На четыре кинопремьеры, выставки и арт-базары, творческие мастер-классы, детские мероприятия, спектакли, вечеринки и другие мероприятия предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино

«Дом Gucci»

Триллер, драма, криминал

«БУМЕРанг»

Комедия, криминал

«Обитель зла: Раккун-Сити»

Триллер, фантастика, боевик, детектив

«Лётчик»

Военный, биография, драма, история
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Город

Новогодняя елка

в парке Tashkent City

Расположена в центре парка, переливается яркими огнями и видна из каждого ресторана

Сольный концерт Мустафы Сандала

Живой звук

Концерт

в ТРЦ Compass

Награждение победителей The Best Tenants

Арт-базар в International hotel

Посетители смогут приобрести представленные изделия ручной работы

Шоу-программа «Красавица и Чудовище»

Зрители увидят выступление представителей Российского цирка

Юмористические концерты Dizayn

Программа выступлений будет показана на узбекском языке
Выставки

Ярмарка меда

в парке Anhor

На выставке будет представлено более ста видов меда со всех городов Узбекистана

Выставка-ярмарка Craft fair Tashkent 2021

Мастера представят на выставке работы декоративно-прикладного искусства

Фотовыставка «Барьеры»

На выставке представлены инсталляции художников и фотографов, раскрывающие мечты детей с инвалидностью

Выставка Дилором Мамедовой «Дух родной земли»

Работы художницы посвящены родному краю, самобытной и яркой культуре Узбекистана

Выставка Сардора Эркинова — Sevaman

В экспозиции работы, поднимающие темы свободы, культуры, роль женщины в обществе

Winter Bazaar в International Hotel

Изделия ручной работы, гончарного мастерства, выпечка, сувенирная продукция, игрушки

Выставка

«Вечная весна»

В экспозиции будут представлены цветочные натюрморты художников Узбекистана

Выставка

«Художник-репортер»

Зрители увидят картины и узнают историю жителей разных кишлаков

Персональная выставка Рональда Кляйера

Посетители увидят работы голландского художника
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Театры

«Письма-самолетики»

Зрители увидят спектакль Кыргызского государственного театра юного зрителя

«Гробница Малыша Тутанхамона»

Зрители увидят постановку Псковского академического театра драмы

«А мне не стыдно!»

Зрители увидят постановку Республиканского театра белорусской драматургии
Дети

Luna Park

Ребят ждут шоу-программа с участием аниматоров Бетмена, Аладдина, Наруто и других

Ресторан «Атмосфера»

Ребят ждет вечеринка в стиле мультсериала «Школа монстров»

ТРЦ Parus

Ребята увидят шоу гигантских мыльных пузырей, а также выступления клоунов
Знания

Творческие

мастер-классы

в «Мастерской»

Можно посетить мастер-классы «Роспись елочных игрушек», «Картина золотом» и арт-вечер

Мастер-классы

в рамках Craft spfair Tashkent 2021

Участники смогут посетить занятие по национальной вышивке, керамике и другое

Творческие

мастер-классы

в Morozart

Можно посетить мастер-классы «Новогодняя картина акварелью», «Птицы» и «Зимняя елка»
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Вечеринки

Bla Bla Bar

Специальный гость из Москвы — DJ Martinez;

DJ Ali, DJ Mali и другие

Cowboy Jack

DJ Deeplex, DJ Jonny, DJ Mag, DJ Ruxx

и другие

Dudek

Just band, DJ Still, MC Sancho, Nashwan band,

DJ Gera и другие

«Шишка lounge bar»

DJ Gera, DJ Soft, DJ Nika, DJ Rux, DJ SULTVN

и другие

Na Nebe

Renessans band, DJ Safronov, Manhattan band,

DJ Niki и другие

Fabis

Tori Silver, Milan band, Kuk Choy

и другие
Afisha.uz
Первый концерт
Павла Воли
в Ташкенте
Говорящий экран, полный зал, ни единого видео с концерта и полтора часа нескончаемого хохота
Обзор фильма «Красное уведомление»
Самой популярной картины Netflix
Первый сольный концерт
Jah Khalib’a
Десятки тысяч человек собрались, чтобы послушать хиты и любимые треки с глубокими текстами
Как прошел концерт группы Soprano Михаила Турецкого
Прекрасные девушки, сказочное звучание голосов, добродушная атмосфера и благодарные слушатели
Что посмотреть в 46 сезоне в театре «Ильхом»?
Алиса в закулисье
Что подают на завтрак и ужин в Молодежном театре Узбекистана?
Алиса в закулисье
Cheesecake: необычные десерты и свежий интерьер
Cheesecake — новый проект ресторатора Лазиза Гулямова, известного по десертам в баночках от Pie Republic

Bika Club — клубный ресторан для детей и взрослых

Розовый, розовый и еще немного розового
Обзор ресторана «Дым & Dream — жарим и коптим»
Муж Belle Maman, он же тесть всея «Душевных мест»
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