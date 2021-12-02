30 ноября примерно в 19:00 в Карши с четвёртого этажа пятиэтажного общежития техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино выбросилась студентка второго курса (2001 г. р.). Об этом вечером 1 декабря сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

До этого в социальных сетях появились информация об инциденте и видеозаписи. На видео слышны плач и крики девушек, видны автомобили органов внутренних дел и скорой помощи.

Прокуратура города Карши проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.