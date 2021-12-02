Поздно вечером 1 декабря в одном из частных домов на улице Джарарик в Шайхантахурском районе Ташкента произошёл сильный пожар. По данным МЧС Узбекистана, сообщение о возгорании поступило в 22:18.

На видеороликах, появившихся в социальных сетях, видно, что горел двухэтажный дом. Пламенем было охвачено оба этажа.

По данным МЧС, в 22:26 на место происшествия прибыло 4 пожарно-спасательных экипажа. В 22:55 огонь был полностью потушен.

В результате возгорания повреждено от 200 до 250 кв. м площади дома. Пострадавших и жертв нет. Ведётся расследование по установлению причин пожара.