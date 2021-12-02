Современное здание бизнес-центра Boulevard располагает офисными помещениями на втором этаже. Все офисы реализуются в готовом состоянии: с отделкой, оборудованные современными системами вентиляции, кондиционирования, освещения и безопасности.

Каждое помещение оборудовано напольными розетками, климат-контролем, smart-замком, системой пожаротушения и датчиками дыма.





Офисное пространство Boulevard Business Center готово к эксплуатации. Остается только завезти мебель, и можно начать работу в комфортном светлом офисе в центре Ташкента. Для продажи доступны варианты офисных помещений площадью от 111 до 149 кв. м.





Выгодное расположение офиса — это важный фактор для развития бизнеса. Встреча с партнерами и клиентами в деловом центре Tashkent City — это престижно и комфортно. Локация в географическом центре Ташкента будет плюсом и для сотрудников. Добраться до рабочего места можно быстро из любой точки города.

Также в подземном паркинге доступно 40 мест для владельцев помещений в бизнес-центре.

Boulevard Business Center — это готовые продуманные решения для вашего бизнеса.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади «Дружбы народов» в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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