В честь своего двухлетия мобильное приложение Apelsin запускает розыгрыш.

Участников ждут ценные призы:

пять мобильных телефонов iPhone 13;

пять электросамокатов;

пять профессиональных велосипедов.





Дата проведения акции: с 1 по 15 декабря 2021 года. Победители будут объявлены 17 декабря в прямом эфире на официальной странице в Facebook мобильного приложения Apelsin.

Чтобы стать участником, достаточно совершить перевод между пластиковыми картами Humo или UzCard на сумму от 10 тысяч сумов через приложение Apelsin.

Победители будут определены в двух категориях — Smart и Drive.

Smart

Призы: пять мобильных телефонов iPhone 13.

Как будет проходить отбор: с 1 по 15 декабря будет отобрано 15 пользователей приложения, которые получат билет на финальный розыгрыш пяти мобильных телефонов iPhone 13.

17 декабря генератором случайных чисел будут определены пять победителей в категории Smart.





Drive

Призы: пять электросамокатов Xiaomi и пять ультралегких дорожных велосипедов.

Все 15 пользователей, которые с 1 по 15 декабря выполнили условия розыгрыша, примут участие в розыгрыше пяти электросамокатов и пяти профессиональных велосипедов. Победители будут определены генератором случайных чисел. Участники, попавшие в категорию Smart, исключаются из списка Drive.

17 декабря генератором случайных чисел будут определены 10 победителей в категории Drive.

За этапами, календарем отбора, списком участников и победителей можно следить в Telegram-канале приложения Apelsin. Подробные условия конкурса доступны по ссылке.

15 декабря 2019 года вышла первая версия приложения Apelsin в Google Play для Android-устройств. Она помогала совершать выгодные переводы между картами, открывать и управлять вкладами от АКБ «Капиталбанк». 21 декабря 2019 приложение стало доступно в App Store для iOS-устройств. Сейчас Apelsin обеспечивает безграничные возможности, при помощи которых можно производить любые финансовые операции с пластиковыми картами всех банков Узбекистана.

Скачать приложение Apelsin можно по ссылке.

Telegram: t.me/apelsin

Facebook: fb.com/apelsin.digital

Instagram: @apelsin.uz

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