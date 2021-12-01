В Государственном музее истории культуры Узбекистана создана лаборатория по изучению и реставрации археологических находок, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта. Для специалистов сферы проведены мастер-классы, уже осуществлена реставрация 95 экспонатов.

Создание лаборатории — первый этап реализации проекта по сохранению культурного наследия Узбекистана, который с 2019 года реализуют Минтуризма, Департамент культурного наследия и Академия наук с Фондом культурного наследия Республики Корея и правительством Южной Кореи. Стоимость этого этапа проекта — 700 тысяч долларов.





Для приведения в современное состояние действующей ремонтной лаборатории музея выставочный зал на четвертом этаже был реконструирован и оснащен более 120 реставрационными комплектами и оборудованием на сумму 87 тысяч долларов.

В рамках проекта шесть специалистов из Узбекистана были обучены методам реставрации музейных ценностей. Они отреставрировали ряд керамических и металлических изделии, выставленных в музее.

Кроме того, было представлено современное учебно-методическое пособие о методах консервации, используемых в Корее.





В настоящее время правительство Кореи готовится к реализации второго этапа проекта с 2022 по 2026 год, сообщил директор проекта по сохранению культурного наследия Узбекистана, представитель Фонда культурного наследия Республики Корея Ким Донмин.

Второй этап проекта включает в себя исследование неизученных исторических памятников на территории Самаркандской области для превращения их в туристические объекты и совершенствование инфраструктуры Института археологии. Общая стоимость проекта, как ожидается, составит 3,8 млн долларов.

Оба компонента проекта предусматривают сохранение и управление культурным наследием Узбекистана, обмен опытом в ходе исследований и раскопок, совершенствование археологических знаний и навыков, повышение уровня реставрационного центра и реставраторов.