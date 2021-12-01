Проект Plan-Baby.uz, созданный фармакологической компанией Dora Line, работает с 2019 года.
До сегодняшнего дня более 1500 семей добились результата благодаря биологически активным добавкам (БАД) «Маммолин» и «Сперолин». По подсчётам, 30 тысяч препаратов помогли людям восстановить своё здоровье.
Передача «Будем говорить откровенно» (шоу Амирхона), продемонстрированная недавно на телевизионном канале MY5, ознакомила с проектом Planbaby и показала всю его деятельность. В передаче участвовали семьи, которые получили результат от лечения, врачи и другие специалисты в этой области.
«По исследованиям, после употребления „Маммолина“ и „Сперолина“ высоких показателей достигают бездетные семьи. Но и в каждом случае он даёт хороший результат», — сказал репродуктолог, уролог Дилмурод Иргашев.
По словам уролога Жасурбека Норкулова, «Сперолин» в организме мужчины:
- нормализует морфологию сперматозоидов;
- повышает концентрацию и движение сперматозоидов;
- повышает количество эякуляций;
- улучшает кровообращение;
- восполняет дефицит витамина Е и цинка, усиливает сперматогенез;
- нормализует консистенцию спермы и повышает потенцию;
- защищает от стресса, улучшает репродуктивное здоровье мужчин.
Также по мнению доктора Жасурбека Норкулова «Маммолин» в организме женщин:
- нормализует менструальный цикл, обеспечивает его своевременное, безболезненное прохождение;
- обеспечивает своевременное созревание фолликулы и выход яйцеклетки;
- подготавливает организм к беременности, обогащает аминокислотами, витаминами и минералами;
- обеспечивает хорошее развитие плода, cнижает риск выкидышей, помогает при токсикозе;
- восстанавливает организм после стресса и высокой эмоциональной нагрузки.
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Товар не является лекарственным средством. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
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