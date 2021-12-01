АИКБ «Ипак Йули» совместно с международной компанией Mastercard с 1 декабря 2021 года по 1 мая 2022 года раз в месяц будут проводить розыгрыш ценных призов в рамках акции «Удачные покупки с Mastercard».

Призовой фонд включает 35 призов в трех категориях:

первая — 5 смартфонов iPhone 13 Pro 256 ГБ;

вторая — 15 игровых приставок Sony PlayStation 5;

третья — 15 смарт-часов Apple Watch Series 7 45 мм.

В акции могут принять участие держатели карт Mastercard Platinum Light и Mastercard Platinum Black, выпущенных в любом из отделений банка «Ипак Йули». Заказать международную карту можно в мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile или открыть в любом офисе банка за 10 минут.

Мобильный телефон Apple iPhone 13 Pro 256 ГБ получает участник акции, который одновременно признается победителем и который за один квалификационный период произвел расходы с одной карты Mastercard, превышающие сумму оплат относительно оплат остальных участников. В случае выявления одинаковой суммы оплат у двух или более карт Mastercard, отбор победителя будет произведен посредством генератора случайных чисел.

Для участия в розыгрыше игровой приставки Sony PlayStation 5 необходимо совершить разовую или совокупную оплату товаров или услуг с одной карты Mastercard на сумму от 50 долларов и более в течение одного из квалификационных периодов акции.

Чтобы выиграть смарт-часы Apple Watch Series 7 45 мм необходимо совершить разовую или совокупную оплату за товары или услуги с одной карты Mastercard на сумму от 20 до 49,99 долларов в течение одного из квалификационных периодов акции.

О проведении ежемесячного розыгрыша будет объявлено предварительно в социальных сетях банка. Он будет проходить в формате онлайн-трансляции на официальной странице банка «Ипак Йули» в Instagram.

Список победителей будет опубликован на сайте «Ипак Йули» в разделе «Новости», страницах банка в социальных сетях, а также сохранен в актуальных историях на странице в Instagram.

Подробнее с условиями участия в акции можно ознакомиться по ссылке.

Круглосуточный телефон для справок: 1296.

На правах рекламы.