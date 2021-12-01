Жителям Узбекистана следует отмечать новогодние праздники в семейном кругу. Соответствующую рекомендацию дала Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в целях обеспечения здоровья населения и поддержания стабильности эпидемиологической ситуации в стране.

Как уже сообщалось, на заседании спецкомиссии был установлен ряд новых мер для поддержания стабильной эпидемиологической ситуации в Узбекистане и предотвращения проникновения в страну нового штамма коронавируса «омикрон», в том числе закрытие авиасообщения с Гонконгом, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мадагаскаром, Мозамбиком, Намибией, Эсватини, Танзанией и ЮАР.

Кроме того, пассажиры авиарейсов из восьми стран Европы, а также Австралии, Израиля и Египта будут обязаны пройти 10-дневный карантин дома или за свой счёт в гостинице. Все прибывающие в Узбекистан должны иметь справку с отрицательным ПЦР-тестом.