Многие перед Новым годом верят в чудеса и ждут волшебства как дети. В 2021 году сеть салонов обоев Elite Design станет волшебником для своих любимых клиентов.

Среди них Elite Design разыграет следующие призы:

iPhone 13 Pro Max;

холодильник LG;

телевизор Samsung 55';

стиральную машину;

пылесос;

микроволновку;

духовую печь;

паровой утюг.

Все эти ценные подарки могут стать вашими уже 22 декабря.

В розыгрыше могут участвовать физические (достигшие 18 лет) и юридические лица, которые купили товар в Elite Design от 15 млн сумов. Общее количество подарков — 8.

Условия розыгрыша:

Совершить разовую покупку на сумму 15 млн сумов в период с 20 ноября по 22 декабря. Получить купон участника. Поместить купон с чеком об оплате в специальный бокс.

Розыгрыш состоится 22 декабря в 18.00 в магазине Elite Design по адресу: ул. Шота Руставели, 77. Победитель будет определен при помощи лототрона. Желающие могут присутствовать на розыгрыше, и если кто-то из них выиграет приз, сразу сможет его забрать. Также у участников будет возможность следить за розыгрышем в прямом эфире в Instagram Elite Design. С теми победителями, которые не смогут прийти на розыгрыш, свяжутся по телефону специалисты Elite Design.

Телефон: (+998) 95−199−77−33.

Instagram: @elitedesign_stroycenter

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