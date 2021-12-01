В Узбекистане отменён штраф за самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства. Президент подписал соответствующую поправку в Кодекс об административной ответственности (статья 128−2) 30 ноября. Изменения вступили в силу с 1 декабря.

Ответственность за пользование во время управления автомобилем монитором (дисплеем) в целях просмотра теле- и видеопрограмм осталась в силе. За это грозит штраф в 1 базовую расчётную величину (на данный момент 270 тысяч сумов). Штраф за такое же повторное нарушение в течение года отменён.

Ранее за самовольное установление монитора полагался штраф в сумме 2 БРВ, а за повторное нарушение в течение года — от 3 до 5 БРВ или лишение права управления транспортным средством от 6 месяцев до 1 года.

«Газета.uz» писала, что поправка была инициирована Министерством юстиции в августе. Разработчики проекта закона поясняли, что сегодня, благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий, водители пользуются дисплеями в качестве навигаторов для выстраивания маршрутов и точного определения нужного адреса. Старая норма не содержала запрета или ответственности за пользование дисплеем для GPS-навигации. Однако пользование монитором, установленным самостоятельно (не производителем), становилось основанием для привлечения к ответственности.

До этого сообщалось, что с 1 декабря водителям также разрешено пользование телефоном за рулём через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук. С 1 марта следующего года водители смогут не иметь при себе права, техпаспорт, доверенность и полис ОСАГО при наличии паспорта (ID-карты).