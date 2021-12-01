Наказание за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей смягчено. Закон, содержащий поправку об этом в Кодекс об административной ответственности, 30 ноября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно обновлённой статье 170 кодекса, незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей влечёт административный арест до 15 суток (ранее — ровно 15 суток) с конфискацией валютных ценностей.

В отношении лиц, к которым не может применяться административный арест, может быть наложен штраф от 10 до 20 базовых расчетных величин (ранее — 20 БРВ).

Изменение вступило в силу с 1 декабря. Закон был принят Законодательной палатой 18 октября и одобрен Сенатом 19 ноября.