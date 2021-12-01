Полис ОСГО

В Узбекистане вдвое снижен штраф за нарушение требований об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСГО) владельцев транспортных средств. Закон об этом 30 ноября подписал президент Шавкат Мирзиёев. Изменение, внесённое в статью 135−1 Кодекса об административной ответственности, вступило в силу с 1 декабря.

Управление транспортным средством с просроченным полисом ОСГО или лицом, не указанным в полисе, теперь влечёт наложение штрафа в сумме 0,5 базовой расчётной величины (до этого — 1 БРВ).

Штраф за неполучение полиса или управление транспортным средством, полис ОСГО на которое заведомо отсутствует, снижен для граждан с 1 до 0,5 БРВ, для должностных лиц — с 3 до 2 БРВ.

В сентябре прошлого года в кодекс было внесено изменение, согласно которому при отсутствии полиса ОСГО автомобиль перестали помещать на штрафную площадку. Этому предшествовало появление на портале Mening fikrim петиции об отмене задержания транспортного средства в случае отсутствия полиса ОСГО. Сенаторы, одобряя поправку, отмечали, что это послужит усилению гарантии имущественных прав граждан и предотвращению коррупционных явлений.

Перевозка пассажиров без лицензии

Вступивший в силу закон также предусматривает снижение штрафа за перевозку пассажиров автотранспортом без лицензии (статья 176−3) КоАО.

Размер штрафа для граждан уменьшен с 20−100 БРВ до 7 БРВ, для должностных лиц — с 50−100 БРВ до 30 БРВ.