В соцсетях распространились видео, на которых видно, как горят автомобили Lacetti и Matiz.

В среду, 1 декабря, в 9:10 в отдел по чрезвычайным ситуациям Алмазарского района поступило сообщение о возгорании автомобиля Matiz на проспекте Беруни (Ц-27). Пожарно-спасательные бригады прибыли на место происшествия в 9:13, а в 09:14 полностью потушили пожар.

Причина возгорания устанавливается, отметили в пресс-службе ГУБДД МВД.

Днем ранее, 30 ноября, примерно в 17:30 на пересечении малой кольцевой автомобильной дороги и улицы Амира Темура в Юнусабадском районе под капотом автомобиля Lacetti, которым управлял 73-летний Б.Б., началось возгорание, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента

Причиной стало короткое замыкание электропроводов. Водитель своевременно отреагировал на дым, идущий из-под капота, остановил и покинул транспортное средство.

В обоих случаев пострадавших нет.