В течение 2021 года проблема железнодорожных перевозок, возникшая из-за большого отложенного спроса, серьезно повлияла на ритмичность логистики из Китая в Узбекистан.

Из-за пандемии были нарушены глобальные цепочки производства и поставок, что вызвало транспортный коллапс. Резкое повышение спроса на морские перевозки повлекло увеличение в разы стоимости морского фрахта. Из-за этого клиенты массово переориентировались на железнодорожные перевозки, однако инфраструктура не была к этому готова.

В этих условиях клиенты RTL Alliance получили возможность воспользоваться разработанными компанией альтернативными маршрутами, дающими возможность не снижать ритм контейнерных перевозок из Китая в Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Таким образом, RTL Alliance в очередной раз подтвердил свою репутацию эксперта в комплексной логистике и транснациональных железнодорожных перевозках.





«Наши альтернативные маршруты из Китая в Узбекистан — это, несомненно, ключевое преимущество RTL Alliance. Благодаря этому смогли решить очень важный вопрос бесперебойных поставок для крупных клиентов в Узбекистане. Учитывая предстоящий Новый год, а также знаковый для производства и логистики китайский Новый год, и рост дефицита контейнеров, стоит задуматься о выборе нашего сервиса прямо сейчас», — сказал Геннадий Гогения, директор RTL Alliance.

RTL Alliance предоставляет полный спектр транспортно-логистических услуг. География деятельности компании насчитывает более 80 стран.

Компания является членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций FIATA, ассоциации БАМЭ, обладает международным сертификатом стандарта ISO 9001:2015 в области экспедирования грузов, и входит в топ-50 работодателей по версии агентства BIK Ratings.

RTL Alliance имеет свои представительства в Беларуси, России и Литве. Также до конца года компания открывает новые офисы в Узбекистане и Казахстане.

Сайт: rtlalliance.com

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