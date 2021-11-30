Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов на заседании правительства сообщил о мерах по недопущению завоза и распространению нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана. Данные ограничительные меры вступают в силу с 3 декабря.

Так, будет ограничен въезд в страну иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Малави и Гонконга.

Авиасообщение Казахстана с Египтом будет приостановлено в ввиду высокого пассажиропотока и выявленного штамма «омикрон» в Бельгии у гражданки, прибывшей из Египта.

Для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные штаммом «омикрон», — Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады и Египта, будет обязательно прохождение ПЦР-теста, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72 часов со времени отбора образцов.

Кроме того, лица, прибывающие из этих стран, независимо от результата ПЦР-теста подлежат самоизоляции сроком на семь дней.

Как отметил Марат Шоранов, вариант «омикрон» более заразен, чем штамм «дельта», поражает преимущественно лиц в возрасте 20−30 лет, также отмечен риск повторного заражения коронавирусом.