Национальная гвардия Узбекистана будет самостоятельно осуществлять охрану общественного порядка во время массовых мероприятий, а также в общественных местах по всей стране. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана 29 ноября.

До конца года в Законодательную палату внесут проект закона, предусматривающий предоставление Нацгвардии наряду с органами внутренних дел полномочий рассматривать дела об административных правонарушениях, совершаемых в сфере охраны общественного порядка.

«Актуальным моментом указа важно отметить переход подразделений Нацгвардии на новый уровень самостоятельного несения службы», — заявил командующий Нацгвардией Рустам Джураев, комментируя документ в эфире телеканала «Узбекистан 24».

«Теперь перед Национальной гвардией поставлены задачи непосредственной организации охраны общественного порядка при массовых мероприятиях, в парках, на площадях и крупных рынках. Если раньше гвардейцы участвовали и оказывали практическое содействие в обеспечении общественной безопасности, то согласно новой системе перед ними стоит требование самостоятельности и важности тесного целевого взаимодействия с другими государственными органами», — пояснил глава Нацгвардии.

Документом также поручено до конца 2021 года внести предложения в целях эффективной организации охраны общественного порядка о расширении срочной военной службы в 2022—2023 годах в воинских частях Нацгвардии в Наманганской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской областей, Самаркандской и Кашкадарьинской областей и Каракалпакстана.

До 1 мая 2022 года в деятельность конвойных подразделений органов внутренних дел должна быть внедрена система контроля конвоируемых лиц с использованием электронных браслетов.

Будет создана электронная система по анализу сведений касательно криминогенной ситуации в разрезе махаллей, внедрят порядок автоматического деления территорий на красную, желтую и зеленую категории.

Документом запрещается привлечение инспекторов по профилактике к мероприятиям, не связанным с возложенными на них задачами и направлениями деятельности, а также безосновательное вмешательство в их деятельность.

С 1 сентября 2024 года на должности старших инспекторов по профилактике органов внутренних дел Ташкента, с 1 сентября 2025 года — остальных территориальных органов внутренних дел назначаются исключительно сотрудники с высшим юридическим образованием.

Инспекторам по профилактике выделяется квота в размере не менее 25% от общего количества сотрудников, принимаемых на заочную форму обучения в Академию Министерства внутренних дел. С 2022/2023 учебного года достигшие высоких результатов в работе по два инспектора по профилактике органов внутренних дел Ташкента и Ташкентской области и по одному — остальных территориальных ОВД принимаются на заочную форму обучения Академии МВД без вступительных экзаменов и обучаются бесплатно.