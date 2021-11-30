Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов, назначенный на эту должность 18 ноября, назвал ситуацию с качеством образования в школах «неутешительной».

«На прошлой неделе вместе с рабочей группой, состоящей из представителей министерства, мы посетили три области. Мы изучали условия в школах. Если честно, ситуация неутешительная. К сожалению, нам предстоит проделать большую работу по повышению качества образования в школах», — написал он в своём Telegram-канале.

«Перед нами стоит большая задача по повышению знаний и уровней учителей-предметников. Я разговаривал с несколькими учителями, к сожалению, некоторые из них не знают даже свой предмет», — отметил министр.

«Возможно, вы скажете, что в школах нет необходимых условий. Но учитель так или иначе проводит там своё время. А если у педагога нет преданности к своей профессии, зачем выбирать её? Ведь в его руках судьба человека! Если мы будем ждать улучшения условий и инфраструктуры в школах, мы потеряем детей», — считает Бахтиёр Саидов.

Он сообщил, что на своё обращение к педагогам и родителям получил много предложений, мнений и комментариев: «Я был действительно рад видеть такое большое внимание общественности к системе народного образования. С помощью ответственных лиц министерства мы постарались максимально подробно ознакомиться с каждым из них, при необходимости обращения были переданы на рассмотрение соответствующим должностным лицам».

«Многие из вас для изучения условий пригласили меня в школы. Если бы у меня была возможность посетить все школы сразу, я взял бы под личный контроль каждую из них. Но на это потребуется время, и мы обязательно сделаем всё возможное для этого. С руководителями облУНО мы договорились организовать планомерную работу в каждом направлении», — сообщил министр.

«Сейчас перед нами стоит задача найти преданных своему делу людей. С этой целью при необходимости будем укреплять сотрудничество с педагогическими вузами. Мы будем беседовать с каждым выпускником и привлекать в школы лучших из лучших», — пообещал он.

Бахтиёр Саидов также предложил привлекать лучших педагогов к проведению мастер-классов в своих школах, районах и областях.