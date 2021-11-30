Министерство юстиции Узбекистана осудило действия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса от партии УзЛиДеП Расула Кушербаева, который на днях сообщил, что был вынужден обменять 50 долларов на чёрном рынке из-за закрытых в выходные пунктов обмена. Депутат обвинил в этом Центральный банк, который не создал условия для людей.

«Если депутат Законодательной палаты призывает к нарушению закона, за кем должно идти общество? Законы нельзя соблюдать выборочно!» — озаглавлено заявление Минюста.

«В любом обществе основной фактор развития — это уважение к законам и следование установленным правилам. Мы либо живём на основе общепризнанных и обязательных для исполнения законов и правил, либо каждый живёт, как сам считает нужным, по правилам, установленным согласно собственным меркам», — говорится в заявлении.

«Цивилизации, сформировавшиеся на протяжении тысячелетий, давно поняли, что без верховенства закона невозможно жить и развиваться. Поэтому общества управляются и развиваются на основе законов и правил, обязательных и установленных для всего общества, — независимо от того, удобны они или неудобны. Повторять эту простую, не требующую доказательств истину в XXI веке, конечно, излишне. Однако такая ситуация случилась, и Министерство юстиции снова вынуждено повторить эту аксиому», — заявили в министерстве.

Не отрицая поднятую Расулом Кушербаевым проблему, необходимо уделить особое внимание её правовой стороне, подчеркнули в Минюсте.

В министерстве напомнили, что согласно статье 19 закона «О валютном регулировании», в Узбекистане покупка и продажа иностранной валюты резидентами и нерезидентами осуществляется только через банки. В статье 170 Кодекса об административной ответственности установлена ответственность за незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей.

«Разумеется, с учётом депутатского статуса Расула Кушербаева правовую оценку его действиям вправе дать только уполномоченный орган, и пока этот процесс не произойдёт, никто не может признать его нарушителем закона. Вместе с тем, Министерство юстиции решительно осуждает демонстративные действия представителя высшего законодательного органа Узбекистана, направленные на нарушение закона», — заявили в министерстве.

«Правила и требования законодательства, установленные на территории Республики Узбекистан, должны соблюдаться независимо от того, удобны они кому-то или нет, нравится ему это или нет, независимо от его мнения, взглядов и социального положения или дня недели», — говорится в заявлении.

«Конечно, существует ряд вызовов в обеспечении верховенства закона в стране, и многое ещё предстоит сделать. Мы видим это в нашей повседневной жизни, в мнениях общественности, в рейтингах международных наблюдателей и организаций. Раз так, то появляется законный вопрос о том, следует ли сосредоточить внимание на решении этих проблем и обеспечении законности или продвигать позицию в обратном направлении», — отметили в Минюсте.

«Сознательное» и «публичное» нарушение депутатом закона «послало обществу ложный и необоснованный сигнал, что можно нарушить закон в неудобный для человека момент, закрыть глаза на требования, которые кому-то не нравятся, и не бояться ответственности за их нарушение», говорится в заявлении.

Как депутат Расул Кушербаев «мог в пределах своих полномочий обратиться в соответствующие органы с запросом решить этот вопрос на системной основе или инициировать изменения в законодательство», считают в Минюсте. Предпринятые же им действия и заявления «способствуют продвижению правового нигилизма», добавили в министерстве.

В Минюсте напомнили, что согласно законодательству депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами и другими актами и должен строго соблюдать нормы этики. «Недопустимо использование депутатом своего статуса в ущерб законным интересам граждан, общества и государства», — подчёркивается в заявлении.

Реакции

Финансист Отабек Бакиров в ответ на заявление Минюста написал, что законы можно условно разделить на «хорошие» и «плохие». К последним он отнёс законы, которые не являются общественным договором.

«Репрессии 1937−38 годов в Советском Союзе были законными согласно советскому законодательству. Выступавшие против них считались преступниками. По закону», — отметил он, добавив, что концлагеря гитлеровской Германии, в которых сжигали людей, тоже были законными.

Он напомнил о законах о прописке в независимом Узбекистане: «Именем закона узбекистанцев не пускали в столицу или не разрешали им приобретать недвижимость».

«Список таких примеров можно продолжать. Платная тонировка или штрафы [за отсутствие разрешения на тонировку] тоже законны. Невыплата декретных денег женщинам, не работающим в бюджетной сфере, тоже законна. Распределение бюджетных денег олигархам тоже законно. Блокировка, ограничение социальных сетей, чьи серверы не перенесены в Узбекистан, тоже законны», — перечислил он.

«Знаете, что объединяет перечисленные выше законы? Они не являются общественным договором, — отметил Отабек Бакиров. — Все плохие законы и в истории человечества, и в истории нового и новейшего Узбекистана, — это законы, не являющиеся общественным договором. Они всегда приносят вред».

«Говорить о вреде плохих законов, рассуждать об этом — это мужество. Но, к сожалению, не соблюдать плохие законы или призывать к их несоблюдению, может расцениваться как преступление. Потому что право — это не всегда мораль. А мораль — это не всегда право», — заключил он.

Глава правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов также отреагировал на заявление Минюста. Он написал: «Указов и постановлений, законов, которые не исполняются, большое множество. О неверно применяемых и толкуемых нормах законов, актов можно и не говорить. Одним из ведомств, ответственных за эту практику, является Министерство юстиции».

Он «похвалил» Минюст, который, несмотря на огромный объём работы, подготовил обширное заявление по поводу протеста депутата. «По тексту заявления депутат — правонарушитель, а вернее — потенциальный преступник, он должен быть привлечён к ответственности. Но уважаемые сотрудники Минюста прекрасно знают, что „чёрный рынок“ до сих пор существует и де-факто даже не считается нарушением закона», — отметил правозащитник.

«Мы понимаем, что у правительства недостаточно административной силы, чтобы искоренить эту проблему, а парализованным министерствам, ведомствам это безразлично. Я мог ожидать, что другие могут закрывать рот, скручивать руки депутату, выступившему с заявлением в качестве протеста, но не Минюст», — написал Абдурахмон Ташанов.