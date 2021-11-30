Правительство Узбекистана постановлением от 26 ноября утвердило технико-экономическое обоснование проекта «Строительство надземных кольцевых линий метро в городе Ташкенте». Сам проект был начат четыре года назад — осенью 2017 года.

Согласно утвержденному ТЭО, общая стоимость проекта составляет 354,36 млн долларов, из них средства государственного бюджета — 208,398 млн, Фонда реконструкции и развития — 108, 39 млн, кредит Эксимбанка Китая — 500 тысяч и государственная доля — 37, 076 млн долларов.

Размер капитальных вложений составляет 317,288 млн долларов, в том числе на закупку машин и оборудования направлен 61 млн долларов, строительно-монтажные работы — 238,453 млн, финансовые расходы в инвестиционный период (51 месяц) — 3,642 млн и другие расходы — 14,187 млн долларов. Остальные более 37 млн долларов — льготы по НДС и таможенным платежам.

Кредит Фонда реконструкции и развития Узбекистана предоставлен на 15 лет со льготным периодом в 4 года, кредит Эксимбанка КНР — на 20 лет со льготным периодом в 5 лет.

Протяжённость линии, указанная в документе, — 25,92 км. Линия, согласно расчётам, приведённым в ТЭО, будет ежегодно перевозить свыше 35,1 миллиона пассажиров.

Напомним, в мае 2017 года президент Узбекистана утвердил проект строительства электрифицированной скоростной кольцевой железной дороги в Ташкенте. Он был рассчитан на 2017−2021 годы и оценивался в 320,1 млн долларов.

Осенью того же года компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что по поручению главы государства во избежание массового сноса строений и после изучения с привлечением иностранных специалистов было принято «оптимальное решение строительства надземного метро эстакадного типа». Предварительная стоимость проекта была повышена до 422,3 млн долларов. Протяжённость линии была указана как 52,1 км.

Тогда же было начато строительство первого участка кольцевой линии протяженностью около 11 км от станции метро «Дустлик» (бывшая «Чкаловская») до рынка «Куйлюк». Линия была запущена 30 августа 2020 года.

Ранее мы писали, что стоимость второго этапа строительства кольцевой линии метро может составить 77,8 млн долларов при возведении надземной (эстакадной) линии или 89,4 млн долларов при прокладке подземной линии. Этот этап предусматривает строительство 11-километровой линии от массива Куйлюк до станции №5 Сергелийского участка Чиланзарской ветки.