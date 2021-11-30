Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком 2021 года по версии журнала France Football. 65-я церемония вручения «Золотого мяча» прошла 29 ноября в театре «Шатле» в Париже.

Для аргентинца это седьмой «Золотой мяч» в карьере, что является абсолютным рекордом. Он получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. В этом году его ближайшими конкурентами на звание лучшего футболиста стали форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо.

В десятке претендентов также оказались Карим Бензема («Реал»), Нголо Канте («Челси»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Доннарумма (оба — «ПСЖ»).

На церемонии также был вручён женский «Золотой мяч». Награду получила футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс.

Фото: SkySports.

Приз лучшему нападающему года, который вручается впервые, получил Роберт Левандовски. Лучшим молодым игроком года стал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри, а лучшим голкипером — обладателем приза имени Льва Яшина — Джанлуиджи Доннарумма.

В 2020 году из-за обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, «Золотой мяч» не был вручён впервые с момента основания премии.