Совместный корейско-узбекский бизнес-центр класса «А» — доходная, востребованная и надежная недвижимость с высоким показателем возврата инвестиций в 18%.

Генеральный директор Evergreen CEA Tashkent Пилье Чо рассказал, как продуманные решения корейско-узбекской команды проектировщиков, дизайнеров и архитекторов сделают жизнь резидентов БЦ KUBC комфортной.

БЦ KUBC — проект южнокорейской компании Evergreen CEA Tashkent и узбекистанской инвесткомпании BIR Capital. Строительство курирует Корейско-узбекская бизнес-ассоциация при Министерстве промышленности, торговли и энергетики Республики Корея.

Корейская smart-парковка

Удобная парковка — вопрос не только заботы о резидентах бизнес-центра, но и доходности проекта. Невозможность припарковать автомобиль отпугнет многих арендаторов, а для торговых точек и вовсе станет решающим фактором, ведь столкнувшийся с неудобством клиент вряд ли приедет снова.





«Парковка в БЦ KUBC соответствует современным мировым стандартам. Мы думаем наперед и реализуем решения, которые не критичны сегодня, но станут важны в ближайшие годы. Например, пока большинство водителей не обращает внимания на скорость въезда и выезда — достаточно наличия места на парковке. Но темп жизни ускоряется, уровень доходов жителей Узбекистана растет, и люди начинают больше ценить свое время. Поэтому для KUBC мы выбрали корейскую smart-парковку. Благодаря системе навигации последнего поколения она помогает автомобилисту быстро найти свободное место и также быстро его покинуть», — рассказал Пилье Чо, генеральный директор Evergreen CEA Tashkent.

Автоматическая smart-система контроля загруженности и определения свободных мест эффективно распределяет машинопоток по трем уровням парковки, оптимизирует трафик и увеличивает пропускную способность.

Помещения, которые подходят любому бизнесу

Помещения в БЦ KUBC универсальны и подходят компаниям любой сферы деятельности. Тут можно разместить банк, ресторан, магазины и бутики. Светлые просторные пространства на первых двух этажах станут подходящим местом для автосалона — панорамное остекление тут выполнено не только со стороны фасада, но и на двух внутренних перегородках. Таким образом, автомобили окажутся открыты взглядам с трех сторон.





Офисные сотрудники оценят стеклянный фасад KUBC: возможность посреди рабочего дня дать себе передышку и полюбоваться панорамой Ташкента бесценна.

«Я советую узкоспециализированному бизнесу использовать конкурентные преимущества БЦ KUBC. Например, медицинский центр требует больших площадей для размещения техники и обеспечения инклюзивности своих пациентов. Наш БЦ это предоставляет. Мы установили раздвижные системы на фасад со стоечно-ригельным остеклением. Благодаря этому створки окон с первого по пятый этаж широко раздвигаются, позволяя при помощи подъемника транспортировать внутрь габаритное оборудование. Например, стоматологические кресла или аппараты МРТ.

На каждом этаже имеются санузлы для людей с особыми потребностями, а комфортный угол наклона пандусов и широкие коридоры позволяют свободно передвигаться по бизнес-центру на колясках.

Место для машины скорой помощи расположено у самого въезда на парковку, а значит бригада сможет максимально быстро выехать на вызов. И, конечно, на парковке отведены места для людей с особыми потребностями", — объяснил Пилье Чо, генеральный директор Evergreen CEA Tashkent.

Ресторан, который станет достопримечательностью Ташкента

Не случайно люди выстраиваются в очередь, чтобы поужинать в высотных ресторанах: в Эйфелевой башне, небоскребе Бурдж-Халифа, башнях Москвы-сити. С этих площадок открываются захватывающие дух виды, ради которых гости готовы приходить сюда снова.

Концепцию популярного высотного заведения можно в полной мере реализовать в БЦ KUBC. Просторная крыша поможет создать атмосферное и многофункциональное пространство. Днем столики будут заполнены резидентами бизнес-центра, пришедшими пообедать или провести переговоры, а вечером ресторан станет модным местом проведения досуга. Многие захотят провести свидание или устроить праздничную вечеринку там, где под ногами лежит Ташкент и царит особая атмосфера романтики.

Ресторан на крыше KUBC — это место, где звезды становятся ближе.

Посмотреть планировки, а также узнать больше о преимуществах и ценах помещений в БЦ KUBC можно в офисе продаж или по телефону: (+998) 55−500−88−11.

Локацию бизнес-центра можно посмотреть на карте.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Сеул, Seoul Mun.

Ориентиры: ТРЦ Next, парк Magic City.

Сайт: kubc.uz

Instagram: @koruzbc

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