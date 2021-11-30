В ноябре товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 1,2%. С начала года повышение цен в потребительском секторе составило 8,6%, в годовом выражении оно достигло 10,3%. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Лидерами по росту цен и тарифов за месяц стали продовольственные товары, которые в среднем подорожали на 1,9%. Непродовольственные товары за этот же период прибавили в цене на 0,8%, платные услуги населению — на 0,5%.

В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 13,4%, удерживая лидерство по росту цен среди трёх основных групп. Непродовольственные товары с ноября 2020 года прибавили в цене на 7,9%, услуги — на 8,1%.

Продукты питания и безалкогольные напитки

В ноябре из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) наиболее ощутимо цены повысились на яйца (5,4%), молоко и сахар-песок (4,1%), окорочка и куриную голень (3,9%), прочее мясо домашней птицы (3,7%). Пшеничная мука за месяц прибавила в цене на 1,6%. Незначительное снижение цен отмечено на рис всех сортов и рисовую сечку (-0,8%), а также на говядину и баранину (в пределах 0,1−0,8%).

В тройку лидеров по росту цен за январь-ноябрь 2021 года вошли масложировая продукция (25,8%), овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (13,6%), а также сахар, кондитерские изделия и десерты (13%).

Из плодоовощной продукции в лидеры по росту цен за месяц вышли помидоры (в 1,5 раза) и болгарский перец (в 1,4 раза). Ощутимо подорожали огурцы и баклажаны (в 1,3 раза), а также капуста (15,8%), чеснок (13,7%) и картофель (10%). Ведущие позиции по снижению цен за месяц принадлежат моркови (-24,9%), репе (-8,3%), редьке (-7%), свекле (-5,2%), лимонам (-4,4%) и бананам (-3,5%). Морковь продолжает удерживать первенство по росту цен как с начала года, так и в годовом выражении (в 1,7 раза).

Алкогольные напитки и табачные изделия

В ноябре алкогольные напитки за месяц стали дороже на 1,2%, в том числе спиртные напитки и ликёры — на 1,3%, пиво — на 1,2%, вино — на 0,9%. Табачные изделия за этот же период подорожали на 0,4%.

В годовом выражении алкогольные напитки в среднем подорожали на 10,5%, табачные изделия — на 12,5%.

Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива

В ноябре плата за аренду жилых помещений повысилась на 1,2%. В то же время цены и тарифы на основные виды коммунальных услуг сохранились на уровне предыдущего месяца.

Услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений за месяц стали дороже на 0,8%. В ряде регионов повысилась плата за обслуживание в многоквартирных домах (в пределах 0,6−8,8%).

Здравоохранение

Лидерами по росту цен за месяц стали услуги по иммунизации (1,1%). Первенство по росту цен как за январь-ноябрь, так и к уровню ноября 2020 года принадлежит услугам по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (прирост соответственно на 10,9% и 12,6%).

Транспорт

В ноябре бензин сохранил лидерство по росту цен в этом разделе. За месяц он подорожал ещё на 9,8%. Пропан за этот период, напротив, стал дешевле в среднем по стране на 7,2%, цены на метан сохранились на уровне прошлого месяца.

С начала года цены на бензин повысились в 1,6 раза, на пропан — на 18,3%, метан — на 3,5%. По сравнению с ноябрём 2020 года, бензин стал дороже в 1,7 раза, пропан — на 13,4%, метан — на 4,7%.

Из других услуг раздела ощутимее всего как за 11 месяцев, так и в годовом выражении подорожали услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (на 14,5% и 17,9% соответственно).

Услуги в области образования

В области образования в ноябре было отмечено повышение стоимости услуг репетиторов (1%), а также платы за обучение на курсах иностранных языков и аналогичных образовательных курсах (0,7%), в то время как уровень цен в сфере платного дошкольного и высшего образования за месяц не претерпели изменений.

Лидерами по росту цен как за январь-ноябрь, так и в годовом выражении, являются услуги, оказываемые государственными образовательными организациями в сфере дошкольного образования (15%).

Рестораны и гостиничное обслуживание

Готовая пища в кафе, столовых и заведениях быстрого питания за месяц стала дороже в пределах 2,4−2,9%.

Плата за услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание, а также стоимость услуг центров отдыха сохранились на уровне предыдущего месяца.

Лидерство по росту цен как за январь-ноябрь, так и по отношению к ноябрю 2020 года продолжают удерживать услуги центров отдыха (18,2%).