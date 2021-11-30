В честь Всемирного дня сердца компания Huawei представила результаты исследования инсульта и здоровья сердца. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с двумя ведущими мировыми институтами — Ливерпульским университетом в Великобритании и госпиталем №301 в Китае.





Эти проекты подтверждают приверженность Huawei дальнейшему развитию исследований в области здоровья сердца и инсульта. Результаты исследований показывают, насколько важную роль носимые технологии могут сыграть в лечении сердечных заболеваний на ранних этапах. Они также поддерживают концепцию домашнего лечения хронических заболеваний, что потенциально может изменить жизнь миллионов людей, живущих с заболеваниями сердца и уязвимых для инсульта.





Компания Huawei совместно с Ливерпульским университетом провели исследования в целях дальнейшего изучения мерцательной аритмии и инсульта. Исследователи изучали состояние здоровья пациентов после инсульта, используя браслет Huawei Band 6 для мониторинга фибрилляции предсердий. С помощью приложения для изучения инсульта Ливерпульского университета носимые устройства Huawei способны отследить, как фибрилляция предсердий, апноэ во сне или темп ходьбы могут повлиять на риск инсульта.

«Фибрилляция предсердий является наиболее распространенным заболеванием сердечного ритма, которое может свидетельствовать о высоком риске инсульта, сердечной недостаточности и слабоумия. Мы в полном восторге от этого совместного проекта с использованием „умной“ одежды, который поможет улучшить выявление нарушения ритма у людей после инсульта. Благодаря нашему партнерству с Huawei мы увидим, как технологии могут улучшить мониторинг групп высокого риска», — сказал профессор Грегори Лип из Ливерпульского центра сердечно-сосудистых наук при Университете Ливерпуля в Великобритании, один из мировых экспертов по фибрилляции предсердий и инсульту.

Помимо нового исследования, проведенного с Ливерпульским университетом, предыдущее исследование сердца компании Huawei также получило мировое призвание. Еще в 2018 году исследовательская группа Huawei по вопросам здоровья сердца совместно с кардиологами госпиталя №301 начала исследование сердца.





В 2021 году пять исследований Huawei в области сердца были представлены на ежегодной онлайн-конференции Европейского общества кардиологов (ESC). Результаты еще раз продемонстрировали важность мобильных и носимых технологий для раннего мониторинга и лечения фибрилляции предсердий, что является веским аргументом в пользу домашнего лечения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Результаты опубликованных исследований основаны на анализе данных с носимых устройств Huawei и платформы интегрированного управления фибрилляцией предсердий mAFA (мобильное приложение для лечения фибрилляции предсердий), которая использует интеллектуальные технологии для улучшения скрининга фибрилляции предсердий и комплексного ведения пациентов.

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