Министерство здравоохранения Узбекистана занялось решением вопроса избыточной работы с бумажными документами в медицинских учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Пациенты иногда проводят часы в очереди в ожидании приёма врача. Потому что на сотрудников сферы возложено много задач. Большая их часть связана с бумаготворчеством», — говорится в сообщении.

Рабочая группа министерства в настоящее время ведёт изучение этого вопроса. Министр здравоохранения Бехзод Мусаев, занявший этот пост в первой половине ноября, поручил пересмотреть и сократить количество документов и форм отчётности, не имеющих практической пользы и приводящих к ненужной бумажной работе.

Изучение показало, что врачи и медсёстры медучреждений обязаны заполнять 26 видов журналов, 33 вида форм отчётности и десятки видов разных бланков, выдаваемых пациентам.

К примеру, «Журнал учёта травм медицинских работников» должен заполняться даже тогда, когда никаких происшествий не происходит. «Медсестра каждый день должна вводить в этот вид журнала запись: „Сегодня несчастных случаев не произошло“», — сообщает Минздрав.

«Главной задачей врача должно быть лечение людей. На это он должен отводить в среднем по 15 минут на каждого пациента. Однако на практике определённая часть этого времени тратится на заполнение документов», — отмечается в сообщении.

Сотрудники первичного звена также считают ненужным «Журнал учёта посетителей амбулаторно-поликлинических учреждений». Когда посетителей очень много и медсёстры вынуждены их регистрировать, образуются длинные очереди. Это вызывает справедливое недовольство населения. Отстояв очередь на входе в медучреждение, пациенты встают в очередь к врачу, говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве выразили уверенность, что грядущие изменения положительно скажутся не только на работе сотрудников, но и на пациентах. «Врачи и медсёстры перестанут тратить основное время на заполнение отчётов и документов и получат возможность уделять его пациентам», — отметили в Минздраве.

Ранее министерство сообщило о запуске специального колл-центра для приёма обращений от медработников о проблемах и недостатках в отечественной медицине.