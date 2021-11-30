Днём 26 ноября на горном перевале Камчик из автомобиля на проезжую часть высыпалась мелкая рыба, предназначенная для разведения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области в ответ на появившееся в социальных сетях предположение о «рыбном дожде».

Инцидент произошёл на 227-м километре автодороги A-373 «Ташкент-Ош». Во время движения автомобиля иностранного предприятия, зарегистрированного в Ферганской области, треснул пластиковый бак, установленный в багажнике, и мальки рыбы оказались на дороге.

В результате происшествия никто не пострадал. Основная часть рыбы была собрана в живом состоянии, говорится в сообщении.