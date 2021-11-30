Тушение лесного пожара, начавшегося 27 ноября на территории Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата в Каракалпакстане, заняло три дня с учётом повторного возгорания, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Информация о пожаре поступила в Амударьинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям примерно в 17:30. Пожарно-спасательные экипажи прибыли на место в 19:00 (пожарная часть находится в 47 км от места пожара). В 5:15 утра 28 ноября огонь был локализован и потушен в 8:04, говорится в сообщении.

Для предотвращения возникновения новых очагов пожара на место прибыли пять пожарно-спасательных экипажей, одно подразделение и вспомогательная техника областного спасательного отряда, по два бульдозера, погрузчика и водовоза, а также 50 сотрудников из Управления по чрезвычайным ситуациям, 20 — из лесного хозяйства, 5 — из Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана, 20 — из районного отдела благоустройства. В общей сложности к работе было привлечено 95 сотрудников, которые разделились на три группы и организовали круглосуточное дежурство.

Утром 29 ноября снова произошло возгорание, к тушению огня приступили в 10:25 и полностью потушили в 3:30 следующего дня. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Расстояние от места происшествия до аульного схода граждан «Назархан» составляет 8 км, сообщили в МЧС.

В настоящее время устанавливается размер нанесённого ущерба, на месте дежурят силовые средства сопутствующих смежных министерств и ведомств.

По данным Госкомэкологии, общая площадь резервата, расположенного в Берунийском и Амударьинском районах Каракалпакстана, составляет свыше 68,7 тысячи га.

В ведомстве уточнили, чтот в тушении огня участвовали отделы по чрезвычайным ситуациям Амударьинского района и Нукуса, сотрудники Национальной гвардии, комплексного заказника «Сайгачий», государственного заказника «Судочье-Акпетки», Национального природного парка «Южный Устюрт».

Местом возникновения пожара считается пограничной зоной между Узбекистаном и Туркменистаном. Это остров, расположенный посередине реки Амударья, площадью 562 га. Из этой площади 420 га принадлежит Нижне-Амударьинскому государственному биосферному резервату, остальные 142 га — территория Туркменистана, говорится в сообщении Госкомэкологии.

Уточняется, что повторное возгорание началось из-за ночного ветра, в настоящее время продолжается работа по недопущению новых воспламенений. По предварительным данным, в результате пожара пострадали 30−35 га площади тугайного леса.